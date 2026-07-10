



Главы МИД Узбекистана и Беларуси открыли Аллею дружбы в Минске



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля в рамках официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь в Минске была открыта Аллея дружбы «Беларусь – Узбекистан». В ходе церемонии глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов и министр иностранных дел РБ Максим Рыженков высадили саженцы деревьев "как символ дружбы, взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства между двумя странами". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи