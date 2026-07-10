Ташкент посетила делегация Шри-Ланки

ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля в МИД Узбекистана был проведен 1-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Шри-Ланки, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация Шри-Ланки во главе с первым заместителем министра иностранных дел, зарубежной занятости и туризма Аруни Ранараджа.

Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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