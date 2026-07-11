Выражены соболезнования народу Китая

Выражены соболезнования народу Китая11.07.2026 06:47
ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
В послании были выражены соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате разрушительного наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе и сильного пожара в провинции Фуцзянь, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
УЗИНФОРМ