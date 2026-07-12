В Ташкенте создадут междунарлдный финансовый хаб

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил Конституционный закон «О Ташкентском международном финансовом центре».

В соответствии с документом будут закреплены правовые основы создания в Узбекистане специальной финансовой территории, ориентированной на привлечение международного капитала, развитие современной финансовой инфраструктуры и укрепление доверия инвесторов.

Центр охватит ключевые направления финансового рынка: международный банкинг, рынок ценных бумаг, страхование, исламские финансы, финтех и цифровые активы. Сообщается, что в рамках центра будет действовать особый правовой режим с применением принципов общего права Англии и Уэльса, а для рассмотрения споров создается независимый Ташкентский международный коммерческий суд.

В частности, для участников предусмотрены налоговые льготы до 2076 года, свободные расчеты в любой валюте, включая цифровые активы, специальные визы для иностранных специалистов и гарантии защиты имущества.

Ожидается, что к 2030 году ТМФЦ привлечет в экономику дополнительно $20-25 млрд инвестиций, создаст до 15 тысяч рабочих мест и усилит позиции Узбекистана как регионального финансового хаба.

УЗИНФОРМ