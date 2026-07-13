



Соболезнования народу Катара



ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. 12 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль-Тани. В послании содержались соболезнования эмиру в связи с кончиной его отца – шейха Хамада бин Халифы Аль-Тани, а также был отмечен неоценимый вклад шейха Хамада бин Халифа Аль Тани в социально-экономическое развитие Государства Катар, реализацию масштабных созидательных проектов, повышение уровня жизни и благосостояния населения, а также всестороннее развитие страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи