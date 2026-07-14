Ташкент посетила делегация Италии

ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране делегацией Италии во главе с губернатором региона Тоскана Эудженио Джани.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, технологий, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма.

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