Глава Узбекистана посетил Катар

Глава Узбекистана посетил Катар15.07.2026 08:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Государство Катар.
Целью поездки явилось участие в траурной церемонии прощания с бывшим эмиром Катара шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани.
В рамках двусторонней встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани глава Узбекистана выразил ему глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран.
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