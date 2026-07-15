



Глава Узбекистана посетил Катар



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Государство Катар. Целью поездки явилось участие в траурной церемонии прощания с бывшим эмиром Катара шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани. В рамках двусторонней встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани глава Узбекистана выразил ему глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи