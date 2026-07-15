Глава МИД Узбекистана посетил Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов совершил официальный визит в Туркменистан.

В рамках пребывания в Ашхабаде глава МИД Узбекистана был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Рашидом Мередовым и принял участие в очередном раунде двусторонних межмидовских политических консультаций.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, ТЭК и энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и других.

По итогам визита были подписаны Соглашение между правительством Узбекистана и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Узбекистана и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2027–2028 годы.

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