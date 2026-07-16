



Германия сменит посла в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Манфредом Хутерером. В ходе встречи посол сообщил министру о завершении срока своего пребывания с должности, на которой он находился с июля 2024 года, а также состоялось обсуждение актуальной международной политической проблематики и приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи