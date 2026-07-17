Погода в Узбекистане на 18 июля

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 июля, погода по прогнозам синоптиков:

17-20 июля текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого воздуха с юга. Ожидается нарастание жары до 43-45°, по югу и пустынной зоне местами до 46-48°.

По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами с порывами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.