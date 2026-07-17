Погода в Узбекистане на 18 июля

Погода в Узбекистане на 18 июля17.07.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 июля, погода по прогнозам синоптиков:
17-20 июля текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос очень жаркого воздуха с юга. Ожидается нарастание жары до 43-45°, по югу и пустынной зоне местами до 46-48°.
По республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами с порывами до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
|в Ташкенте:
|
|
|Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28°, днем 43-45°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, по пустынной зоне до 33-35°, днем 43-48°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, местами до 30°, днем 40-45°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, местами до 30°, днем 40-45°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 27-32°, днем 43-48°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 23-28°, днем 38-43°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°.