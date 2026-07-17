В Ташкенте стартует узбекско-азербайджанский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Узбекистана начинает работу 4-й Межрегиональный форум Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятия представители официальных и деловых кругов двух стран обсудят вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.

В форуме примут участие ведущие азербайджанские компании, представляющие агробизнес и пищевую промышленность, строительство и производство строительных материалов, машиностроение, информационные технологии и цифровые решения, логистику, здравоохранение, энергетику, промышленное производство, а также сферу профессиональных и консалтинговых услуг.

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