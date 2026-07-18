Глава Узбекистана провел встречу с министром экономики Азербайджана

Глава Узбекистана провел встречу с министром экономики Азербайджана18.07.2026 07:13
ТАШКЕНТ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, девелопмента, энергетики, геологии, логистики, финансов, ТЭК и энергетики, текстильной индустрии, туризма и других.
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