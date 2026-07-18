



Глава Узбекистана провел встречу с министром экономики Азербайджана



ТАШКЕНТ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, девелопмента, энергетики, геологии, логистики, финансов, ТЭК и энергетики, текстильной индустрии, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи