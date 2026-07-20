



Погода в Узбекистане на 21 июля



ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-27°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запaдный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запaдный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запaдный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запaдный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 27-32°, днем 38-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запaдный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 34-39°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на запaдный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°.





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