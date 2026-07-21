



Ташкент посетила правительственная делегация Беларуси



ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля прибывшая с визитом в страну делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, прежде всего, в сфере атомной энергетики. В частности, был рассмотрен опыт Беларуси в создании первой в Узбекистане атомной электростанции и сопутствующей инфраструктуры, вопросы проектирования, строительства и эксплуатации будущей станции, подготовки национальных кадров в отрасли и запуске совместных программ между профильными вузами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи