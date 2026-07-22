



Погода в Узбекистане на 23 июля



ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 июля, погода по прогнозам синоптиков: 22-24 июля по предгорным и горным районам Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков, лишь ночью возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер запaдный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь ночью возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер запaдный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер запaдный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. По Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей возможны селе-паводковые явления. Ветер запaдный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.





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