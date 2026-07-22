В Ташкент прибыл новый посол Малайзии

ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 22 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии Рафедой бинти Абдул Азиз.

В ходе визита посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всем приоритетным направленимя.

Рафеда бинти Абдул Азиз сменила в должности Ильхама Туа бин Иллиаса, который возглавлял малайзийскую дипмиссию в Ташкенте с июля 2023 по июнь текущего года.

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