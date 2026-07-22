



Новый посол Пакистана приступает к работе в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Мудассиром Типу. В рамках визита посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы двусторонней повестки дня. С марта 2023 года по май текущего пакистанскую дипмиссию в Ташкенте возглавлял Ахмед Фарук. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи