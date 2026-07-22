Новый посол Пакистана приступает к работе в Ташкенте

Новый посол Пакистана приступает к работе в Ташкенте22.07.2026 07:18
ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Мудассиром Типу.
В рамках визита посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы двусторонней повестки дня.
С марта 2023 года по май текущего пакистанскую дипмиссию в Ташкенте возглавлял Ахмед Фарук.
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