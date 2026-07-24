Погода в Узбекистане на 25 июля

Погода в Узбекистане на 25 июля24.07.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 июля, погода по прогнозам синоптиков:
24 июля по предгорным и горным районам Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 35-37°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 34-39°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. По предгорным и горным районам Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.