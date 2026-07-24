



Погода в Узбекистане на 25 июля



ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 июля, погода по прогнозам синоптиков: 24 июля по предгорным и горным районам Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 35-37°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. По предгорным и горным районам Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.





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