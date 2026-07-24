Глава МИД Узбекистана отбыл в Чолпон-Ату

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Кыргызстан.

Целью поездки является участие в предстоящем сегодня в Чолпон-Ате юбилейном, 25-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На повестку дня встречи были вынесены вопросы организации заседания Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС и встречи на высшем уровне в формате «ШОС плюс» 31 августа – 1 сентября в Бишкеке, подготовки готовящихся к подписанию главами государств документов, обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

В рамках визита глава МИД Узбекистана провел встречи с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И.

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