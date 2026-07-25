



Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд переговоров по телефону с зарубежными коллегами, которые поздравили его с 69-летием. В частности, состоялись переговоры с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, губернатором города Санкт-Петербург Александром Бегловым, первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Республики Сербия Александром Вучичем, раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром Аль Нахайяном, королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном и эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи