Погода в Узбекистане на 28 июля

Погода в Узбекистане на 28 июля27.07.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 июля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 37-39°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с Температура ночью 20-25°, днем 37-42°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.