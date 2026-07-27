



В Ташкенте провели узбекско-китайский бизнес-форум



ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в столице был проведен узбекско-китайский бизнес-форум с участием ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и делегации автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики. В форуме приняли участие представители государственных и отраслевых организаций, а также 22 компаний, работающих в металлургии, энергетике, логистике, биотехнологиях, автомобилестроении, пищевой промышленности и других сферах, которые обсудили перспективы реализации проектов в горнодобывающей промышленности, «зеленой» энергетике, сельском хозяйстве, медицине, современных технологиях, промышленной кооперации и экспортно ориентированном производстве. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи