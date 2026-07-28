В Ташкент прибыл новый глава дипмиссии Азербайджана

ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики Рашадом Мамедовым.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития диалога двух стран.

С октября 2012 года по июль текущего послом Азербайджана в Узбекистане работал Гусейн Гулиев.

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