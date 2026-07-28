В Узбекистан прибыл новый посол Аргентинской Республики

В Узбекистан прибыл новый посол Аргентинской Республики28.07.2026 07:49
ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики (с резиденцией в Москве, Россия) Энрике Игнасио Феррерой Виейрой.
В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены ключевые аспекты двусторонней повестки дня.
Энрике Игнасио Феррера Виейра сменил в должности Эдуардо Антонио Зуайна, который являлся послом Аргентины в Узбекистане с июня 2022 года.
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