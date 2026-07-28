



В Узбекистан прибыл новый посол Аргентинской Республики



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики (с резиденцией в Москве, Россия) Энрике Игнасио Феррерой Виейрой. В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены ключевые аспекты двусторонней повестки дня. Энрике Игнасио Феррера Виейра сменил в должности Эдуардо Антонио Зуайна, который являлся послом Аргентины в Узбекистане с июня 2022 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи