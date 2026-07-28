Первый посол Гамбии приступает к работе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Гамбия Алкали Фанком Контехом.

В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Алкали Фанк Контех - первый посол Гамбии в Узбекистане, дипломатические отношения между странами установлены 14 марта 2024 года.

УЗИНФОРМ