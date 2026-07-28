Первый посол Гамбии приступает к работе в Ташкенте

Первый посол Гамбии приступает к работе в Ташкенте28.07.2026 08:41
ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Гамбия Алкали Фанком Контехом.
В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран.
Алкали Фанк Контех - первый посол Гамбии в Узбекистане, дипломатические отношения между странами установлены 14 марта 2024 года.
УЗИНФОРМ