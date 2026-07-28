



В Узбекистане начинает работу новый посол Португалии



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португалии (с резиденцией в Москве, Россия) Сарой Мартинш. В рамках визита посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение вопросов развития узбекско-португальского сотрудничества по приоритетным направлениям. С мая 2024 года послом Португалии в Узбекистане работала Мадалена Фишер. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи