



Глава МИД Узбекистана провел встречу с новым послом Финляндии



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики (с резиденцией в г.Хельсинки) Йоханной Марией Огрен. В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также было проведено обсуждение ключевых аспектов дальнейшего развития узбекско-финских отношений. С апреля 2022 года послом Финляндии в Узбекистане являлся Илкк Ряйсянен. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи