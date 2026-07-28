Новый посол Казахстана прибыл в столицу Узбекистана

Новый посол Казахстана прибыл в столицу Узбекистана28.07.2026 08:24
ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июля руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан Ералы Тугжановым.
В рамках встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям.
С ноября 2022 года по июль текущего посольством РК в Ташкенте руководил Бейбут Атамкулов.
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