



Глава Узбекистана провел встречи с послами зарубежных стран



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе торжественной церемонии принял верительные грамоты у вновь назначенных послов зарубежных государств. Глава государства аккредитовал Чрезвычайных и Полномочных Послов Итальянской Республики Гуидо де Санктиса, Государства Палестина Ваилла Батрехи, Королевства Саудовская Аравия Саъда Абухаймида, Государства Кувейт Турки Аль-Мекрада, Алжирской Народной Демократической Республики Джамилы Ашур, Малайзии Рафеды бинти Абдул Азиз, Исламской Республики Пакистан Мухаммада Мудассира Типу, Азербайджанской Республики Рашада Мамедова и Республики Казахстан Ерали Тугжанова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи