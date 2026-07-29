Делегация Узбекистана посетила Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. 28 июля делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым приняла участие в прошедшем в Бишкеке узбекско-кыргызском бизнес-форуме. В качестве председателей на мероприятии выступили заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков, глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков и глава МИПТ Узбекистана Лазиз Кудратов.

В форуме приняли участие 115 предпринимателей из Узбекистана и 95 представителей бизнеса Кыргызстана. Стороны обсудили расширение торговли, промышленной кооперации, углубления сотрудничества в сферах сельского хозяйства и АПК, текстильной индустрии, фармацевтики, электротехники, энергетики, логистики и производства стройматериалов.

По итогам форума были подписаны План мероприятий на 2026–2028 годы и соглашения в сферах электротехники, семеноводства, энергетики, здравоохранения, гидротехнического строительства и развития промышленных зон.

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