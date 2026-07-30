



Глава Узбекистана завершил визит в Астану



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Астану. В рамках пребывания в столице Казахстана глава Узбекистана принял участие в торжественной церемонии открытия третьего международного турнира "Игры будущего", состоявшейся в ледовом дворце "Барыс Арена", приветствовал участников турнира. В мероприятии также приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и другие зарубежные гости. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи