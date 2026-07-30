Глава Узбекистана завершил визит в Астану

Глава Узбекистана завершил визит в Астану30.07.2026 07:05
НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Астану.
В рамках пребывания в столице Казахстана глава Узбекистана принял участие в торжественной церемонии открытия третьего международного турнира "Игры будущего", состоявшейся в ледовом дворце "Барыс Арена", приветствовал участников турнира.
В мероприятии также приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и другие зарубежные гости.
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