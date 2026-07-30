Глава Узбекистана отправился в Чолпон-Ату

Глава Узбекистана отправился в Чолпон-Ату30.07.2026 13:18
НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным государственным визитом в Кыргызстан.
Поездка предпринята по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с целью обсуждения на высшем уровне ключевых вопросов дальнейшего развития диалога двух стран, подписания пакета двусторонних документов.
Кроме того, в рамках визита глава Узбекистана примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.
УЗИНФОРМ