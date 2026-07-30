



Глава Узбекистана отправился в Чолпон-Ату



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным государственным визитом в Кыргызстан. Поездка предпринята по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с целью обсуждения на высшем уровне ключевых вопросов дальнейшего развития диалога двух стран, подписания пакета двусторонних документов. Кроме того, в рамках визита глава Узбекистана примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи