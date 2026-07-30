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Голосование проводилось 20.04.2026 - 31.05.2026

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 6.6% (66)  - Отрицательно
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Глава Узбекистана поздравил граждан
30.07.2026 10:23

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев обратился к гаржданам страны с поздравлениями в связи с Днем дружбы народов.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов – замечательным праздником, широко отмечаемым в нашей стране.

В этот радостный день мы еще глубже осознаем, насколько бесценным достоянием являются мир и спокойствие, межнациональное и межконфессиональное согласие, толерантность и сплоченность, царящие в нашем обществе благодаря добрым устремлениям и практическим делам нашего многонационального народа.

Сегодня в республике в дружбе и согласии, единой семьей живут представители более 130 наций и народностей, 16 конфессий, и все мы высоко ценим их достойный вклад в процветание страны.

Такое национальное и культурное многообразие – редкое явление, оно играет важную роль в повышении авторитета Нового Узбекистана как социального государства, в котором каждый гражданин, независимо от нации, языка и религии, живет свободно и благополучно.

В последние годы на основе принципа «Наша сила – в единстве и согласии» мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности и вправе гордиться этим.

Сегодня реформы в сфере межнациональных отношений приобретают все более масштабный характер, выведены на новый уровень и по качеству, и по содержанию. Важной правовой основой этой работы служат 10 принятых нормативно-правовых актов, в том числе Концепция государственной политики в сфере межнациональных отношений.

Мы укрепили материально-техническую базу 157 национальных культурных центров и 46 обществ дружбы. Проводимые здесь общенациональные праздники, вечера дружбы, фестивали и встречи становятся важными событиями, определяющими культурный облик страны.

В образовательных учреждениях Узбекистана учебный процесс организован на семи языках, школы с обучением на языках наших братских народов обеспечиваются учебниками и литературой за счет государства. В эфир выходят теле- и радиопередачи на 12 языках, издаются газеты и журналы на 14 языках.

Открывшийся в столице в прошлом году накануне Дня дружбы народов Павильон национальных культурных центров получил широкое признание международной общественности и стал одним из самых посещаемых зарубежными гостями мест.

На территории столичного комплекса «Янги Узбекистон» создан «Парк толерантности», в Республике Каракалпакстан и областях – этно- и туристические деревни, играющие важную роль в расширении деятельности в этом направлении.

В настоящее время наши соотечественники разных национальностей достойно трудятся во многих сферах, среди них – депутаты и сенаторы, государственные и общественные деятели, известные производственники и бизнесмены, представители науки, культуры, искусства и спорта. Около 2 тысяч из них удостоены высоких наград Родины – почетных званий, орденов и медалей, что является еще одним практическим подтверждением социального равенства, справедливости и инклюзивности в стране.

Уважаемые соотечественники!

Все мы видим, каких высоких результатов достигают народы обширного региона Центральной Азии в том числе благодаря тому, что испокон веков живут в дружбе и сплоченности, которые в последние годы становятся еще крепче.

Развивая отношения с соседними государствами на основе взаимопонимания, доверия и уважения, мы еще больше углубляем стратегическое партнерство и союзничество.

Заслуживает внимания, что между нашими странами расширяются возможности свободных взаимных поездок граждан, наполняются новым смыслом и содержанием экономические и культурно-гуманитарные связи, и в этих жизнеутверждающих процессах есть особый вклад Узбекистана.

Дальнейшее укрепление дружбы, приумножение в этой сфере успехов, которых мы достигли в последние годы вместе с вами, вместе с нашим народом, и впредь останется для нас приоритетной задачей.

Как вы хорошо знаете, искусство и культура всегда служили своеобразным духовным мостом, сближающим разные народы. Развитие неповторимого искусства, присущего каждому народу, – самый правильный путь к общечеловеческому единству и сплоченности.

С этой целью мы планируем организовать профессиональный ансамбль «Дустлик», в который войдут живущие в Узбекистане представители разных наций и народностей, и создать для него все условия.

Уверен, что, формируясь и развиваясь именно в такой благоприятной среде, новый творческий коллектив займет достойное место в культурной жизни страны.

Дорогие друзья!

Мы никогда не должны забывать, что дружба народов – это священная ценность, гарантия нашей мирной, свободной и благополучной жизни. Сегодня все мы как единый народ, единое общество идем по пути развития ради счастья наших детей, во имя будущего родного Узбекистана и обязательно достигнем своих высоких целей.

Еще раз от всей души поздравляю вас, всех наших соотечественников с Днем дружбы народов – 30 июля.

Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия, больших успехов в благих начинаниях во имя прогресса страны.

Пусть будет мирным небо над нашей Родиной, стабильной и благополучной – жизнь нашего народа.

Пусть процветает родной Узбекистан!"

УЗИНФОРМ

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