Погода в Узбекистане на 1 августа

Как вы оцениваете современное состояние взаимодействия Узбекистана и СНГ?
Голосование проводилось 20.04.2026 - 31.05.2026
Архив голосований
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|38.9% (393)
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|Положительно
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|19.7% (198)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|17.5% (176)
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|Нейтрально
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|10.6% (107)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|6.6% (66)
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|Отрицательно
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|6.7% (67)
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|Затрудняюсь ответить
|голосов 1007
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 1 августа31.07.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 38-40°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, по пустынной зоне местами до 30-33°, днем 38-43°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.