В Чолпон-Ате проведены узбекско-кыргызские переговоры на высшем уровне

В Чолпон-Ате проведены узбекско-кыргызские переговоры на высшем уровне31.07.2026 07:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля в рамках государственного визита в Кыргызстан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Чолпон-Ате переговоры с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
В ходе встречи в верхах были обсуждены вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, геологии, критических минералов, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной индустрии, молодежной политики, спорта, туризма, углубления взаимодействия по линии парламента, международных организаций и структур.
Отмечена важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, проведен обмен мнениями о ходе реализации масштабного проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".
По итогам переговоров были подписаны:
- Договор о союзнических отношениях Узбекистана и Кыргызстана,
- Договор об участках узбекско-кыргызской государственной границы;
- Соглашение о совместном использовании родника Чашма;
- Соглашение о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении;
- Соглашение о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение о пунктах пропуска через государственную границу;
- Протокол к межправительственному Соглашению о взаимных поездках граждан;
- Протокол к Соглашению об объектах курортно-рекреационного хозяйства, расположенных на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
- План мероприятий в сфере культуры на 2026-2027 годы;
- План совместных действий сфере туризма на период 2026-2027 годы;
- Договор по пансионату "Бустон" в Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
- План практических мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на 2026-2027 годы.
Кроме того, за усилия по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был награжден орденом "Манас" I степени.
В тот же день лидеры Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в открытии первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса на берегу Иссык-Куля.
УЗИНФОРМ