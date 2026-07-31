В Чолпон-Ате проведены узбекско-кыргызские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля в рамках государственного визита в Кыргызстан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Чолпон-Ате переговоры с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В ходе встречи в верхах были обсуждены вопросы развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, геологии, критических минералов, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной индустрии, молодежной политики, спорта, туризма, углубления взаимодействия по линии парламента, международных организаций и структур.

Отмечена важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, проведен обмен мнениями о ходе реализации масштабного проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".

По итогам переговоров были подписаны:

Договор о союзнических отношениях Узбекистана и Кыргызстана,

Договор об участках узбекско-кыргызской государственной границы;

Соглашение о совместном использовании родника Чашма;

Соглашение о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении;

Соглашение о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования;

Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение о пунктах пропуска через государственную границу;

Протокол к межправительственному Соглашению о взаимных поездках граждан;

Протокол к Соглашению об объектах курортно-рекреационного хозяйства, расположенных на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

План мероприятий в сфере культуры на 2026-2027 годы;

План совместных действий сфере туризма на период 2026-2027 годы;

Договор по пансионату "Бустон" в Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;

План практических мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на 2026-2027 годы.

Кроме того, за усилия по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был награжден орденом "Манас" I степени.

В тот же день лидеры Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в открытии первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса на берегу Иссык-Куля.

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