Глава Узбекистана принял участие в неформальном саммите в Чолпон-Ате

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с государственным визитом в Кыргызстане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшей в Чолпон-Ате неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

В рамках мероприятия Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили актуальные вопросы обеспечения устойчивого развития, экономического роста, безопасности и повышения благосостояния народов и государств Центральной Азии и Азербайджана.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемые главы государств!

Искренне признателен Президенту Кыргызстана уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову за инициативу проведения нашей неформальной встречи и теплый прием на побережье «кыргызского моря» – прекрасного Иссык-Куля.

За эти два дня пребывания в Кыргызстане был впечатлен результатами масштабных реформ, проводимых под Вашим руководством.

Страна демонстрирует высокие темпы экономического развития, неуклонно растет ее международный авторитет.

Поздравляем Вас и братский народ с избранием Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Хочу также выразить признательность Президенту Туркменистана Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову за эффективное председательство в формате Консультативных встреч.

Уважаемые участники встречи!

Сегодня мы собрались в преддверии празднования 35-летия независимости наших государств.

За эти годы каждая страна прошла свой уникальный и неповторимый путь становления государственности, экономического подъема и национального возрождения.

Благодаря совместным усилиям, прежде разобщенная Центральная Азия сейчас консолидируется во имя общих целей развития.

Вместе с тем, сложная и непредсказуемая международная реальность требует от нас дальнейших решительных действий и более тесной координации.

Присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч выводит наше взаимодействие на качественно новый – макрорегиональный уровень.

Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан.

Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для устойчивого развития, взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии.

Уважаемые коллеги!

Настало время перейти к формированию устойчивой архитектуры регионального взаимодействия. Ее конструкция должна опираться на эффективные институты сотрудничества, тесные контакты отраслевых ведомств, прямые связи регионов и долгосрочные совместные программы в ключевых сферах развития.

Следует усиливать координацию в рамках межгосударственных организаций и форматов «Центральная Азия плюс», укрепляя международную субъектность нашего региона.

Предметной проработки требуют дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономической и транспортной взаимосвязанности, наращиванию сквозных промышленно-технологических цепочек, развитию общих цифровых сервисов и запуску инвестиционных платформ.

Центральная Азия должна стать конкурентоспособным хабом образования, науки и инноваций в области больших данных.

Добиться этого можно через создание целостной инфраструктуры, объединяющей кадровый потенциал, технологии искусственного интеллекта, дата-центры и энергетические мощности.

Забота об окружающей среде всегда была и остается приоритетом региональной повестки.

Возникающие в нашем едином природном пространстве вызовы не признают государственных границ, а значит и ответы на них должны быть общими.

Аномальная жара нынешнего лета вновь показала, что изменение климата уже становится фактором, напрямую влияющим на экономику, водную и энергетическую безопасность, здоровье людей и качество жизни.

Важно найти долгосрочные решения по совместной адаптации к этим новым рискам.

Среди неизменных приоритетов нашего сотрудничества – гуманитарное измерение.

Наши народы веками жили рядом, развивали торговлю, обменивались знаниями и культурными традициями.

По мере углубления современного взаимодействия укрепляется и чувство общности. При сохранении национальной самобытности наших народов постепенно складывается общерегиональная идентичность.

Уверен, что качественное обновление содержания работы в этой сфере укрепит чувство единства, солидарности и взаимопонимания между нашими народами.

Дорогие друзья!

Полностью поддерживаю высказанные сегодня инициативы и предложения по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю уважаемому Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и всему казахскому народу успешного проведения предстоящих выборов в новый Курултай.

В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть свою глубокую убежденность в том, что наша общая сила заключается в единстве, взаимном доверии и твердой приверженности совместному созиданию.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и новых успехов, а народам наших стран – благополучия и процветания."

По итогам саммита принята Чолпон-Атинская декларация.

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