



Глава Узбекистана принял участие в мероприятиях на Иссык-Куле



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля пребывающий с государственным визитом в Кыргызстане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в ряде мероприятий на берегу озера Иссык-Куль. В частности, главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового пятизвездочного отеля "Баку", а также торжественной церемонии открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи