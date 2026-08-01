Глава Узбекистана принял участие в мероприятиях на Иссык-Куле

Глава Узбекистана принял участие в мероприятиях на Иссык-Куле01.08.2026 07:19
НОВОСТИ В МИРЕ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля пребывающий с государственным визитом в Кыргызстане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в ряде мероприятий на берегу озера Иссык-Куль.
В частности, главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового пятизвездочного отеля "Баку", а также торжественной церемонии открытия Гран-при Кыргызстана по водно-моторному спорту.
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