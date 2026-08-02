Глава Узбекистана поздравил работников железнодорожного транспорта

ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы железнодорожного транспорта страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, ежегодно отмечаемого в первое воскресенье августа, начиная с 2017 года.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас, настоящих мастеров своего дела - рабочих и служащих, строителей, инженеров и машинистов, проводников и ветеранов отрасли - с Днем работников железнодорожного транспорта.

В этот замечательный праздник мы вновь отмечаем, что своим самоотверженным трудом вы вносите достойный вклад в укрепление экономической мощи Нового Узбекистана, последовательное развитие транспортно-коммуникационной системы страны, повышение благосостояния нашего народа.

Осуществляемые в сфере в последние годы масштабные реформы дают высокие результаты. Ярким примером стало строительство и ввод в эксплуатацию более 2 400 километров новых железных дорог, электрификация свыше 3 тысяч километров и реабилитация более 1 100 километров железнодорожных путей.

Когда речь идет об этом, следует отметить, что в рамках реализации крупных инвестиционных проектов были проложены железнодорожные пути по маршрутам Самарканд - Ургут, Байткурган - Паркент, Ургенчский международный аэропорт - Хива, запущена вторая электрифицированная линия на участке Навои - Бухара, по ряду перспективных направлений продолжаются активные строительные работы.

Наряду с этим повышается эффективность национальной системы логистики за счет электрификации таких важных направлений, как Мараканд - Навои, Бухара - Ургенч - Хива, Мискин - Нукус, Кумкурган - Кудукли, и расширения пропускной способности железнодорожных станций.

О последовательном укреплении позиций Узбекистана как регионального транспортного и транзитного центра наглядно свидетельствует строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая еще надежнее свяжет нашу страну с мировыми транспортными коридорами, а также продолжение сотрудничества с соседним Афганистаном в области развития железнодорожной инфраструктуры.

В целях дальнейшего совершенствования транспортных услуг населению по маршруту Ташкент - Хива - Ташкент был запущен новый высокоскоростной электропоезд "Джалолиддин Мангуберды", специально разработанный южнокорейской компанией "Hyundai Rotem".

Проведена большая работа по созданию современного облика железнодорожных вокзалов, коренному обновлению их инженерной и сервисной инфраструктуры, предоставлению еще больших возможностей для предпринимательства.

Особое внимание также уделяется широкому внедрению в сферу цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В ближайшие годы мы реализуем новые масштабные планы по закупке сотен современных пассажирских вагонов и высокотехнологичных поездов, дальнейшему расширению железнодорожной инфраструктуры и повышению качества услуг.

Вместе с вами, тысячами трудолюбивых железнодорожников, благодаря вашему профессиональному мастерству, глубоким знаниям, богатому опыту и патриотизму мы обязательно достигнем этих высоких целей.

Еще раз поздравляю всех вас с профессиональным праздником, желаю здоровья, счастья и успехов в вашей деятельности, направленной на превращение железных дорог страны в еще более современную и инновационную систему, способную достойно конкурировать на международном уровне."

УЗИНФОРМ