



Погода в Узбекистане на 4 августа



ТАШКЕНТ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью

21-23°, днем ​​33-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13–18 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 31-36°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.





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