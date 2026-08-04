Погода в Узбекистане на 5 августа

Погода в Узбекистане на 5 августа04.08.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью
21-23°, днем 33-35°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 31-36°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.