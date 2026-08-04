Ташкент посетила делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа прибывшая с визитом в страну делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Лим Санг Ву приняла участие в прошедшем в Ташкенте 4-м раунде консульских консультаций между МИД Республики Узбекистан и Республики Корея.

На повестку дня переговоров было вынесено обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в консульской сфере и вопросы организованной трудовой миграции, организованной и безопасной мобильности граждан.

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