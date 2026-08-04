Глава МИД Узбекистана провел в Нью-Дели ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 3-4 августа пребывающий с визитом в Республике Индия руковоидтель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел в Нью-Дели ряд встреч.

Прежде всего, состоялись переговоры глав МИД двух стран, в ходе которых Бахтиер Саидов и Субраманьям Джайшанкар обсудили в узком и расширенном форматах ключевые аспекты развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, актуальные проблемы международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес.

Также 3 августа в столице Индии был проведен узбекско-индийский бизнес-форум, посвященный практическим аспектам развития бизнес-сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы энергетика, инфраструктура, фармацевтика, цифровые технологии и искусственный интеллект, пищевая промышленность, транспорт и логистика, здравоохранение, а также сельское хозяйство.

Сегодня глава МИД Узбекистана провел встречу со спикером Лок Сабхи парламента Республики Индия Омом Бирлой.

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