Погода в Узбекистане на 6 августа

Погода в Узбекистане на 6 августа05.08.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью
20-22°, днем 34-36°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая облачность, местами возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 32-37°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. В предгорных и горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей возможны селепаводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.