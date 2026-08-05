Глава МИД Узбекистана встретился со спецпредставителем США

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа пребывающий с визитом в Республике Индия руководитель МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел в Нью-Дели встречу со специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Узбекистана и США, как на двусторонней, так и многосторонней основе, актуальную международную и региональную проблематику.

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