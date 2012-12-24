О природе, деградации пастбищ и страусоводстве

ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. О запуске в Узбекистане проекта "Устойчивое управление пастбищами с участием местного сообщества" на этой недели рассказала независимая газета "Новости Узбекистана". Как отмечает издание, "В качестве пилотной территории выбран ширкат "Богдон", расположенный в Фаришском районе Джизакской области. Основные партнеры – Немецкое общество по международному сотрудничеству и Министерство сельского и водного хозяйства Узбекистана.

Сотрудничество Германии и Узбекистана в сфере экологии началось в 2001 году с подписания Межправительственного рамочного соглашения. В 2006-м было создано Немецкое общество по международному сотрудничеству. К этому времени в регионе уже выполняются донорские проекты в рамках программы "Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами". С ней совпадают и приоритеты финансируемой Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития ФРГ Программы по устойчивому использованию природных ресурсов в Центральной Азии.

Под этими "зонтиками" и начат проект, цель которого улучшить жизненные условия населения, восстанавливая, более эффективно и устойчиво управляя пастбищами. Почему именно в "Богдоне"? Здесь высокая плотность населения, пастбища находятся в разных поясах – в горах, предгорьях и на равнине. В общем, успешный опыт этого ширката пригодится везде.

То, что деградация пастбищ едва ли не повсеместно приобрела угрожающий характер, и побудило партнеров действовать. По данным Минсельводхоза, в Узбекистане пастбища занимают половину территории. Большая часть скота находится у частных лиц. Перевыпас фиксируется на 44 процентах земли, от вырубки деревьев и кустарников страдает четверть всех пастбищ, пять процентов распаханы под зерновые.

Весной 2009 года эксперты из Германии и Узбекистана направились в экспедицию на фаришские просторы, чтобы определить, что делать. Однако ситуация оказалась настолько сложной, что стороны, договорившись отложить проект, приступили к ее доскональному изучению.

Ширкат "Богдон" – законный пользователь 75 тысяч гектаров. Из них 52 тысячи – это пастбища. Частного скота на них выпасается почти в три раза больше, чем скота ширката, и в несколько раз меньше нормы приходится пастбищных угодий на овцу, козу, корову. Ученые для наглядности огородили трансекты (площадки по пять квадратных метров) и вместе с местными жителями отмечали разницу между открытыми участками и огороженными. На огороженных эфемеры идут в рост, на открытых подъедается все подчистую.

Почему усиливается деградация? По мнению экспертов, с роспуском колхозов был утрачен механизм управления пастбищами. Разрушается пастбищная инфраструктура, включая водопойные колодцы и скважины. Увеличение поголовья частного скота ведет к перевыпасу и деградации пастбищ. В Фаришском районе есть равнинные пастбища с нулевой растительностью. Многие горные склоны выбиты тропами более чем на двадцать процентов. Изменение климата усугубляет ситуацию – снижается урожайность, сильнее опустынивание, чаще засухи.

Именно таким засушливым выдался 2011 год. Уже в мае степь выгорела. Местные жители, чтобы купить корма на зиму, осенью продавали скот за бесценок.

По итогам предпроектных исследований ученые и специалисты составили пакет предложений. Одно из них: "Информировать население о причинах деградации пастбищ, побуждать к заготовке кормов". Важное пожелание адресовано Госземгеодезкадастру: ускорить инвентаризацию и геоботаническое обследование пастбищ, провести инвентаризацию и паспортизацию водоисточников. Еще одно пожелание в госорганы: разработать долгосрочную комплексную государственную программу по устойчивому управлению и использованию пастбищ. В ней предусмотреть строительство и реконструкцию шахтных колодцев, скважин, внедрение фитомелиорации, включая посадки саксаула, изеня и еще полутора десятков видов засухоустойчивых и семенных культур.

Другие предложения касаются механизмов управления пастбищами, регулирования частного поголовья, пересмотра норм и сезонов выпаса, изучения урожайности пастбищ в связи с изменением климата, финансирования.

Немецкое общество по техническому сотрудничеству заявило о готовности вложить до миллиона евро, правительство Узбекистана – до шестисот тысяч евро. В течение года предложения рассматривались на межправительственных консультациях. Наконец проекту "Устойчивое управление пастбищами с участием местного сообщества" дан старт.

Местные жители считают скот своим "кошельком". Когда пастбища деградируют, он ненадежен. Все острее конкуренция между ширкатом и местными жителями. Одно из решений – улучшение породы животных: "Качество позволит снизить количество". Не менее важно создание местных структур, которые бы могли регулировать выпас скота, планировать использование и восстановление пастбищ. Эти действия послужат восстановлению пастбищ.

О чем беспокоятся специалисты? Чтобы альтернативные источники дохода не превратились в дополнительные. Они должны быть "взамен".

Проект предлагает и готов поддержать несколько таких альтернатив, например, садоводство. Занимаясь садоводством, можно выращивать традиционные сады, снимая с гектара по 5-8 тонн яблок с гектара. Но продуктивнее интенсивные, с урожайностью в 30 тонн. В ходе проекта, срок выполнения которого – два года, планируется сделать демонстрационные садоводческие участки, чтобы оценить оба варианта на разных высотах.

Появятся демонстрационные участки не только яблоневые, но и с фисташкой и миндалем. Эти культуры когда-то были традиционными для здешних мест. Они засухоустойчивы и плодоносят не одну сотню лет. На начальном этапе все сады нуждаются в поливе. А вода – в дефиците. Как поливать? "Можно заготавливать весенний сток в бочках и водоемах и использовать эффективно с помощью капельного орошения", – советуют специалисты дехканам и фермерам. Дороги шланги? "Пластмассовые баклажки тоже для этого годятся". И такой полив будет на демонстрационных участках.

Птицеводство пока не развито. До сих пор богдонцы считали, что оно невыгодно из-за высокой стоимости кормов. Проект предлагает скооперироваться для его приобретения: "Оптом – дешевле". Точно также можно кооперироваться в продаже готовой продукции. Перспективна и первичная переработка продукции, а еще – национальные промыслы, тепличное хозяйство, да мало ли что еще может приносить доход.

Очевидно, что в ходе проекта от местного сообщества потребуются и энтузиазм, и энергия. Ну и, конечно, расчеты, на что потратятся, какую получат прибыль.

Прибыль и убытки привычно считают в "Узбеккаракуле": "В 2011 году средняя урожайность на гектар по стране составила всего три центнера. А общее количество скота на пастбищах – 1,8 млн голов. На гектар приходится по 4,4 овечьей головы при норме 0,4. Сейчас экспорт каракульских смушек приносит доход в 3,5 млн долларов. Меры по восстановлению пастбищ, улучшению породы овец, развитию альтернативных источников дохода позволят сохранить этот уровень и приумножить доходы населения".

Хорошо бы разработать и принять закон "О пастбищах" – такова мечта многих животноводов. Мечтают, несмотря на то, что в стране довольно детально разработаны и законодательство по развитию животноводства, и земельное право.

В 1998 году приняты Земельный кодекс и Закон "О фермерском хозяйстве". В них предусмотрены право на аренду земли и порядок предоставления земельных участков для сельскохозяйственных и иных целей. В этом же году принято постановление правительства по развитию каракулеводства.

В 2006 году принят Указ Президента страны "О мерах по стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах". Многосемейным коровы выделялись бесплатно. В Фаришском районе таким образом поддержано 475 семей.

Двумя годами позже Кабинет Министров Узбекистана принимает Постановление "О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой продукции". Намечены целевые параметры по годам. Проведена приватизация зооветпунктов, созданы торговые точки по продаже шрота, хлопковой шелухи и т.п.

Все хорошо и правильно, кроме того, что пастбища выпущены из вида. И в законодательстве пробел, и в Управлении животноводства Минсельводхоза при наличии разных отделов нет отдела по пастбищам. В хокимиятах тоже нет специалистов по пастбищам, а ведь нужны. Да и в каждом ширкате необходим агроном-пастбищник. "Иначе ничего не получится", – беспокоились эксперты на презентации проекта "Устойчивое управление пастбищами с участием местного сообщества".

Они много раз употребляли слово "надо". Надо восстанавливать колодцы, заготавливать корма, сажать семенные культуры, использовать новые источники дохода, создавать группы пастбищепользователей и т.д. Но о какой бы позиции ни говорили, возвращались к законодательству: "Нужен закон о пастбищах, пора вводить платное пастбищепользование, необходимы изменения в Земельном и Лесном кодексах. В Налоговом кодексе нужно предусмотреть льготы при развитии пастбищ. Желательно создание Пастбищного фонда при Минфине, аналогичного уже существующему Мелиоративному фонду"...

Это то, что накипело у специалистов и что было выплеснуто на презентации проекта, реализуемого на локальной территории в Фаришском районе.

Менеджер проекта Уте Фишер-Зуйков в ответ на многочисленные вопросы собравшихся отвечала: "Нет готового решения, что делать. Мы будем пробовать, выбирать лучшие результаты и обсуждать их с общественностью, готовить рекомендации для обсуждения в министерствах и ведомствах. Готовить закон – не в наших силах и полномочиях. Законодательную инициативу могут проявить министерства и депутаты. Проект "Устойчивое управление пастбищами с участием местного сообщества" имеет конкретную цель. Участники проекта с участием местного сообщества будут стремиться к ее достижению".

"Сегодня некоторые фермеры наряду с привычными для нашего региона направлениями сельского хозяйства успешно осваивают экзотические, например страусоводство",- об этом сообщает общественно-политическое и социально-экономическое издание "Правда Востока".

"Приближение предпраздничной новогодней суеты чувствуется во всем. В том числе в многообразии продукции, представленной аграриями. На днях, оценивая увесистость уток и гусей у торгового прилавка, обратила внимание на яйцо огромных размеров. Его невозможно было удержать в ладони одной руки, даже в обеих - с трудом. Возник резонный вопрос: "Что это?" Продавец ответил: "Страусиное яйцо".

И вот мы направляемся к поставщику такого необычного продукта.

Еще не так давно фраза о том, что кто-то в Узбекистане разводит страусов, вызвала бы удивление. Сегодня же их разведение - дело, как оказалось, почти обычное.

Специализированная ферма по разведению черных африканских страусов "ZEROBLOOM" находится в горном Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Ее общая территория, на которой хозяйствует Бахтиер Хакимов, составляет порядка шести гектаров, в том числе производственная и посевные площади. Для содержания птицы используются специально оборудованные капитальные помещения общей площадью более 700 кв.м.

Председатель фермерского хозяйства говорит о своих длинноногих питомцах с особым трепетом.

- Посмотрите, какие у них большие глаза, а ресницы - длинные, пушистые, мечта любой красавицы. А как грациозны эти птицы в своих птичьих танцах - это же настоящий балет! - восхищается фермер.

Бахтиер пришел к этому экзотическому для нашего региона виду бизнеса, имея за плечами солидный багаж опыта в различных сферах предпринимательской деятельности. Единственный сын в семье, он чувствовал особую ответственность за ее будущее. Родители - Ойниса-апа и Абдухалил-ака возлагали на него большие надежды, верили, что сын и сестре своей поможет встать на ноги и им обеспечит достойную старость.

Когда волна зарождающегося в стране предпринимательского движения подхватила Бахтиера, он с головой ушел в сферу торговли. В стране открывались все новые возможности для развития бизнеса, государство защищало и предоставляло множество льгот и преференций. И такие, как Хакимов, обладающие деловой хваткой, старались воспользоваться созданными благоприятными условиями. Предпринимательская жилка и упорство в достижении цели помогли ему в дальнейшем возглавить текстильное производство, затем попробовать себя еще во многих сферах бизнеса.

Успех пришел, когда вплотную занялся пчеловодством, где дорос до председателя Общества пчеловодов Ташкентской области, которым сегодня является. Сейчас в его хозяйстве 570 ульев. Ежегодно получает по семь-восемь тонн меда, которые благодаря постоянным клиентам быстро раскупаются. Доходы помогли организовать необычный бизнес - разведение черных африканских страусов.

- Я искал что-то интересное, что могло бы мне дать и моральное удовлетворение, и хорошую прибыль, - рассказывает Бахтиер Хакимов. И тогда решил заняться разведением самой большой птицы.

Так, в 2007 году благодаря содействию партнера приобрел 10 страусиных яиц. При транспортировке 4 из них были потеряны. А остальные разместил в инкубаторе, сделанном собственными руками. Выведенные птицы с четырех лет стали нести яйца. Однако плодные яйца стали появляться лишь с пятого года. Из первых 200 штук получили только 15 процентов птенцов. А уже на следующий год до 60 процентов.

- Разведение страусов на ферме - высокорентабельное направление в сельском хозяйстве, - говорит Б.Хакимов. - Находит применение практически все: мясо, кожа, яйца, жир, перья, яичная скорлупа. Мясо страуса - это единственное красное мясо с очень низким содержанием холестерина и жиров. Большой интерес к его поставкам проявляют рестораны и супермаркеты Ташкента и других городов Узбекистана. Галантерейные производства также задумываются о заключении договоров на такое экзотическое сырье, как страусиная кожа.

Хорошо раскупаются яйца, они пользуются спросом у больных диабетом. Сейчас в хозяйстве около 40 страусов. Моя цель - довести поголовье до 200, тогда уже можно будет говорить о реализации мяса. Предпосылки к этому есть: птицы выдерживают перепады от +40 до -30 градусов, нетребовательны к кормам.

Выращивание птицы на ферме осуществляется с учетом европейского опыта. Очень много нюансов страусоводства Бахтиер узнал только в процессе работы. Страусиный бизнес, по его мнению, долгосрочный проект, который начинает приносить прибыль лишь на пятый год. Именно через этот промежуток времени ему удалось получить 40 птенцов, большая часть которых была реализована. У Хакимова своя философия ведения бизнеса: от любой прибыли оставлять десять процентов. Они-то и дадут в последующем то, к чему стремится каждый человек - благосостояние.

В качестве кормов фермер использует экологически чистые комбинированные кормовые смеси и специальные витаминные добавки. В числе сотрудников фермы - квалифицированный специалист-орнитолог. В целях обмена опытом и приобретения новейших профессиональных наработок Хакимов регулярно общается с коллегами из Польши, Португалии, Бельгии, Нидерландов.

Портфель заказов на приобретение экзотический птицы постоянно пополняется. Около 150 желающих приобрести молодняк в будущем году - из нашей республики, есть заказы из-за рубежа. На следующий год намерены начать экспорт продукции.

Ферма Хакимова известна еще и как зоопарк. Помимо африканского черного страуса, здесь много другой живности - индейки, утки, гуси, декоративные куры. Уютно чувствует себя среди других особей и верблюд. Соседи с удовольствием приходят сюда с детьми, чтобы полюбоваться на животных, покормить страусят с рук. Вот такую забаву, помимо всего полезного от разведения их, организовал он для своих сельчан. Привлек к этому делу родственников, друзей и, конечно, детей. Подрастает сын Шерзод. Помимо учебы в лицее, как и отец, увлекается греко-римской борьбой, владеет иностранными языками, что очень пригодится в бизнесе. Словом, есть кому продолжить семейное дело".

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