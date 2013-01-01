О деятельности ЮНИСЕФ в Узбекистане и профсоюзной жизни в стране

ОБЗОР ПРЕССЫ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Независимая газета "Новости Узбекистана" опубликовала интервью Представителя ЮНИСЕФ в Узбекистане Жан-Мишеля Дельмота, данное Информационному офису ООН в шестой серии фильма “Talking UN” ("Разговор с ООН").

"Вопросы касались деятельности ЮНИСЕФ в рамках текущей Страновой программы сотрудничества ЮНИСЕФ и Узбекистана на 2010-2015 годы. Особое внимание было уделено содействию, которое оказывается в сферах образования и здравоохранения, в том числе действиям по снижению детской и материнской смертности.

Господин Дельмот подчеркнул, что улучшение качества образования является одним из приоритетов деятельности ЮНИСЕФ. Он рассказал о проектах, реализуемых в сотрудничестве с Министерством народного образования Узбекистана для улучшения качества обучения в школах. В этом году ЮНИСЕФ также координировал разработку первого национального плана сектора образования, который охватывает все аспекты образования на период в последующие 5 лет.

"Дата окончания нашей шестилетней программы сотрудничества совпадает с датой достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ). ЮНИСЕФ наряду с другими подразделениями ООН оказывает стране содействие в достижении этих целей, – сказал Жан-Мишель Дельмот". Он также добавил, что все цели, которые стоят перед ними, еще не достигнуты, но ЮНИСЕФ находится на правильном пути в отношении большинства ЦРТ. При этом важно сконцентрировать все усилия на поддержку наиболее уязвимых групп населения, прежде всего, детей. Господин Дельмот также подчеркнул, что для достижения Целей развития тысячелетия необходимо активизировать и роль частного сектора.

Полную версию интервью Жана-Мишеля Дельмота можно будет увидеть в шестой серии фильма “Talking UN”, которая в ближайшие дни будет размещена на социальных платформах Информационного офиса ООН. А фоторепортаж о съемках “Talking UN” можно увидеть на Facebook-странице Информационного офиса ООН".

Общественно-политическая и социально-экономическая газета "Правда Востока" рассказала о профсоюзной жизни в стране. В частности…

"Во всех уголках Республики идет подготовка к встрече нового 2013 года, который по инициативе главы нашего государства объявлен Годом благополучия и процветания. В создание праздничной атмосферы свой вклад вносит и Федерация профсоюзов Узбекистана.

На благотворительную помощь нуждающимся в социальной защите семьям профсоюзы выделили 50 миллионов сумов. В регионах и столице дети из таких семей, воспитанники домов милосердия и школ-интернатов обеспечиваются билетами на праздничные мероприятия и подарками. Ребятишки посещают представления, которые разворачиваются перед новогодними елками на центральных городских площадях, спектакли, для них также организовываются всевозможные познавательные экскурсии.

В проведении этих мероприятий особая роль отводится отраслевым и территориальным профсоюзам, а также первичным профкомам в организациях, учреждениях и на предприятиях.

Действующие при Навоийском областном объединении профсоюзных организаций консультационная служба и "телефоны доверия" эффективно используются для реализации положений Государственной программы "Год семьи". Их деятельность способствует социально-экономической и правовой защите населения.

Спектр вопросов, с которыми люди обращаются в эти службы, разнообразен. К примеру, только в этом году правовые консультации получили около ста граждан. Выполнены просьбы об оказании практической поддержки в получении льготных банковских ссуд 299 молодым семьям. Оплачена часть сумм контрактов за обучение почти 100 студентов из малообеспеченных семей из средств предприятий региона. А благодаря оказанной помощи членам молодых семей в открытии малых предприятий в сельских районах трудоустроены около 20 человек.

Среди обратившихся в профсоюзы - женщины с детьми в возрасте от 2 до 3 лет. В результате рассмотрения их обращений в течение года более 1230 молодым семьям оказана необходимая помощь. Кроме того, соответствующую поддержку получили нуждающиеся в социальной защите семьи работников предприятий, организаций и учреждений.

Ежегодно на рынках страны появляется продукция десятков новых малых предприятий, в том числе пекарен. Хлеб и хлебобулочные изделия, выпускаемые ими, пользуются большим спросом среди населения.

На прилавках также представлена продукция ООО "Турон-нон" производственной ассоциации "Тошкент-нон". Формовой хлеб и кондитерские изделия, красиво оформленные сладости охотно покупают не только местные жители, но и гости столицы.

На первых порах работу получили десять человек. Тогда было освоено производство 12 видов кондитерских изделий и полуфабрикатов из муки. Однако руководство предприятия не остановилось на этом и занялось расширением ассортимента. Вскоре на площадке вокруг цеха в 50 соток вырос дополнительный - по производству формового хлеба, смонтировано компактное импортное пекарное оборудование. Для выпуска кондитерских изделий приобретена современная линия и оснастка.

Теперь здесь выпекаются торты, пирожные, песочное печенье, слоеные трубочки с начинкой, национальные сладости. На их приготовление идут мука высшего сорта, натуральные и свежие ингредиенты отечественного производства. При предприятии организована лаборатория, где проходит проверку качество продукции и сырья. Товар доставляется на шести спецмашинах почти в 60 магазинов столицы.

Расширение производства позволило увеличить число рабочих мест. И сегодня на предприятии трудятся уже 50 человек, в основном это молодежь. Администрация и профсоюзный комитет создали благоприятную рабочую обстановку.

Особое внимание уделяется социально-экономической защите трудящихся и их семей. Профком оперативно решает вопросы оказания помощи многодетным и малообеспеченным семьям, вступающим в брак и при рождении ребенка. Также помощь оказывается 30 пенсионерам, проработавшим на предприятии более 20 лет. Молодым специалистам предоставляется возможность повысить квалификацию.

Организуются культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. Работники предприятия посещают театры, цирк. В этом году они дважды побывали в Самарканде и Бухаре. Восемь детей трудящихся отдохнули в детских оздоровительных лагерях.

Ежегодно в "Турон-нон" проходят производственную практику студенты Ташкентского химико-технологического института и учащиеся колледжей столицы. Они закрепляются за опытными наставниками, которые оказывают большую помощь в становлении и росте молодых специалистов. В период прохождения практики им оказывается материальная помощь.

В планах предприятия - расширение кондитерского цеха для увеличения ассортимента и объема производимой продукции, что позволит довести число рабочих мест до 60".

УЗИНФОРМ