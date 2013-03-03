Об иностранных инвестициях и соответствии "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" международному стандарту

ОБЗОР ПРЕССЫ, 3 марта. /УЗИНФОРМ/. "Благоприятные условия, созданные в нашей стране для привлечения иностранных инвестиций, способствуют организации современных высокотехнологичных производств по выпуску качественной конкурентоспособной продукции. Деятельность совместного предприятия "Бухоро гилам" - яркое тому подтверждение, уверенно общественно-политическое и социально-экономическое издание "Правда Востока".

На предприятии, созданном в 2005 году с участием партнеров из Великобритании, установлено современное оборудование по производству ковровых изделий. Продукция предприятия востребована не только на внутреннем, но и внешнем рынках. В прошлом году здесь произведено готовой продукции почти на десять миллиардов сумов - в полтора раза больше, чем в 2011 году. Значительная часть произведенной продукции отправлена на экспорт.

Только в последние годы с привлечением иностранных инвестиций создан ряд крупных текстильных предприятий, которые вносят весомый вклад в развитие промышленности региона, повышение экспортного потенциала. В их числе - "ДЭУ Текстиль Бухара", "Текстиль Спектрум Колорс", "Пешкутекс" и другие. К примеру, на ИП "ДЭУ Текстиль Бухара" ежегодно производится 19,5 тысячи тонн высококачественной пряжи, основная часть которой экспортируется в страны Европы и Азии. Еще на одном предприятии - "Кнауф гипс Бухара", созданном в 2011 году в Каганском районе, налажено производство гипсокартонных листов, широко востребованных в строительной индустрии. В создание современного предприятия с производственной мощностью 20 миллионов квадратных метров экологически чистой продукции в год германские инвесторы вложили 51,5 миллиона долларов. Продукция предприятия пользуется большим спросом не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

- На сегодняшний день в Бухарской области осуществляют деятельность 62 совместных предприятия, созданных с участием партнеров из России, Казахстана, Беларуси, Южной Кореи, ОАЭ, США, Великобритании, Франции, Индии, Ирана, Греции, Германии и других. 26 из них специализированы на производстве текстильной продукции, 9 - химической и фармацевтической, 6 - переработке сельскохозяйственной продукции, 4 - строительстве, 5 - гостиничном обслуживании, 12 - в других отраслях, - говорит начальник областного управления внешнеэкономических связей Васил Хусенов. - Из года в год увеличиваются объемы, ассортимент и география экспорта. За годы независимости освоены новые виды экспортоориентированной продукции, в числе которых пряжа, готовые ткани, трикотажные изделия, детская одежда, ковры и ковровые изделия, переработанные овощи и фрукты, медикаменты, строительные материалы, изделия из каракуля, шелка, мебель и многое другое. Продукция экспортируется более чем в 30 стран мира. Одновременно осваиваются новые рынки сбыта, создаются рабочие места. Сегодня СП области обеспечили работой 2810 человек. Только в прошлом году в регионе создано семь новых предприятий с иностранными инвестициями. На эти цели привлечено 3,1 миллиона долларов. В целом действующими в области совместными предприятиями в 2012 году произведено готовой продукции и оказано услуг почти на 190 миллиардов сумов. В общем объеме производимой промышленной продукции их доля составила 12 процентов.

В целях организации новых экспортоориентированных производств разработаны и осуществляются комплексные мероприятия, в том числе по оказанию содействия субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства в сбыте их продукции на внешнем рынке".

Как сообщила независимая газета "Новости Узбекистана", система менеджмента качества (СМК) ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани", дочерней компании "ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.", признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001.

"В начале прошлого года в "ЛУКОЙЛ Узбекистан" было принято решение о разработке и внедрении СМК в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001. Для реализации поставленной задачи была сформирована рабочая группа из числа сотрудников Оператора и разработан план реализации работ. В соответствии с утвержденным планом силами рабочей группы Оператора проведена работа по разработке и внедрению СМК, разработаны требуемые стандартом ISO 9001 документы, в том числе политика в области качества, руководство по качеству и прочие обязательные процедуры.

В период с ноября по декабрь 2012 года были проведены внутренние аудиты подразделений Оператора на соответствие требованиям стандарта ISO 9001, разработанных процедур СМК, нормативно-методических документов Оператора и КСЦ. По результатам проведенных внутренних аудитов были выданы рекомендации, выработаны и в установленные сроки внедрены необходимые корректирующие действия.

В начале февраля компанией Bureau Veritas проведен сертификационный аудит СМК Оператора в подразделениях в ташкентском офисе и цехах добычи нефти и газа "Гиссар". По итогам аудита несоответствий выявлено не было. Аудиторами были отмечены сильные стороны системы менеджмента качества ЛУОК, такие, как ориентация на внедрение передовых технологий и проектного управления в деятельность Оператора, результативная процедура оценки и выбора поставщиков, высокая профессиональная компетентность персонала, использование инструментов риск-менеджмента в управлении проектами обустройства месторождений и др.

По результатам сертификационного аудита система менеджмента качества Оператора признана компанией Bureau Veritas соответствующей требованиям стандарта ISO 9001 и рекомендована к сертификации".

УЗИНФОРМ