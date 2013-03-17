Об энергетической мощи и качественных стройматериалах

ОБЗОР ПРЕССЫ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. В минувшем году в Республике завершено строительство свыше двухсот крупных инвестиционных объектов. Особое место в этом ряду занимает ввод в эксплуатацию парогазовой установки комбинированного цикла на Навоийской ТЭС мощностью 478 мегаватт производства японской компании "Мицубиси".

По данным общественно-политической и социально-экономической газеты "Правда Востока", ввод нового энергоблока даст импульс экономическому развитию региона и станет важным шагом в модернизации всей энергосистемы Республики. О стратегической важности проводимой в этом направлении работы - создании новых и реконструкции действующих энергетических мощностей - говорил … Президент Ислам Каримов.

Последние три года ГАК "Узбекэнерго" реализует инвестиционные проекты широкого направления, предусматривающие модернизацию, обновление мощностей предприятий энергосистемы Республики, рациональное использование имеющихся гидроэнергетических ресурсов и топлива путем внедрения современных технологий. ОАО "Навоийская ТЭС" стала первой среди десяти отечественных электростанций, где ныне установлено современное экономичное оборудование, которое позволяет увеличить выработку электроэнергии и одновременно снизить количество выбросов в атмосферу.

Необходимость строительства новой парогазовой установки была вызвана тем, что Навоийская ТЭС - предприятие "возрастное". На сегодняшний день одна из крупнейших тепловых электростанций в Центральной Азии, построенная для энергообеспечения быстроразвивающегося региона, первый ток дала в 1963 году. Последняя производящая энергию установка была введена в эксплуатацию более тридцати лет назад. Отсюда становится очевидным необходимость обновления морально и физически устаревшего оборудования станции и внедрения в действующий сектор электроэнергетики региона новых современных технологий.

- Пуск новой ПГУ, - говорит председатель правления ОАО "Навоийские тепловые электростанции" Кахрамон Ганиев, - дает возможность наполовину увеличить мощности станции и обеспечивать ежегодно выработку дополнительно 2,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Одна из основных особенностей этой установки - экономичность. В настоящее время по станции на выработку одного киловатт-часа электроэнергии удельный расход условного топлива составляет 400 и более граммов. На новой парогазовой установке этот показатель в 1,8 раза меньше. Тем самым предприятие обеспечивает ежегодную экономию газа в размере от 400 до 550 миллионов кубических метров, или более чем на 110 миллионов долларов. Компактность оборудования, компьютерное управление технологическими процессами делают его высоконадежным и малозависимым от человеческого фактора.

Еще одна привлекательная особенность парогазовой установки японского производителя - высокая степень экологической безопасности для окружающей среды. Уровень шума, вибрации, выбросы вредных газов в атмосферу, химических веществ в водный бассейн, пыль, твердые отходы на новой установке на порядок ниже, чем на действующих установках нашей станции. Ввод в эксплуатацию ПГУ открывает новый этап во внедрении современных технологий, которые полностью соответствуют требованиям международных экологических норм.

Технологические процессы и система защиты новой установки на Навоийской ТЭС полностью компьютеризированы, в связи с чем оперативному персоналу были поставлены особые требования. Одна группа из двадцати молодых специалистов прошла стажировку и курс теоретических занятий на предприятиях японской компании "Мицубиси", другая обучилась на курсах в испанском Мадриде.

Параллельно со строительством ПГУ на основе специальных программ велось переобучение сотрудников для обслуживания нового оборудования. Начальник цеха парогазовой установки Ихтиер Абдуллаев был среди тех, кто осваивал эксплуатацию нового оборудования и в составе группы реализации проекта непосредственно занимался подготовкой персонала. А в 2011 году в рамках программы подготовки с группой молодых специалистов выезжал в Японию.

- Для обучения на станции были организованы курсы английского языка с техническим уклоном, - говорит И.Абдуллаев. - Для работы на новом оборудовании сформирован оперативный персонал как из числа работников станции, преимущественно молодых, так и на конкурсной основе - выпускников вузов и специальных технических учебных заведений.

Учитывая высокий уровень индустриализации и растущую потребность на энергоносители Навоийского региона, а также для обеспечения дополнительным энергоснабжением СИЭЗ "Навои" в 2013-2015 годах запланированы дальнейшее расширение Навоийской ТЭС и реализация второго проекта строительства парогазовой установки мощностью 450 мегаватт. За счет этого на станции постепенно будет выводиться из эксплуатации выработавшее свой ресурс энергетическое оборудование. Государственной акционерной компанией "Узбекэнерго" уточняются источники финансирования второго проекта. В качестве потенциального донора готов выступить Фонд JICA Японского агентства международного сотрудничества. Впервые столь значительный объект в отечественной энергетике получит финансовую поддержку организации, которая является признанным в международных финансовых кругах авторитетным кредитным институтом с многолетним и богатым опытом реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности, экологии и социальной сфере.

С весны прошлого года специалисты представительства фонда изучают технические, экологические и социальные аспекты строительства в ОАО "Навоийская ТЭС" второй парогазовой установки.

Очередной проект отечественных энергетиков важен не только для навоийцев, он является одним из приоритетных для региона в целом. С точки зрения перспективы, можно говорить о тройном эффекте: социальном, экономическом и экологическом. Вместе с этим продолжится этап "новейшей истории" самого предприятия, связанный с возможностью использования самых современных технологий в электроэнергетике.

Итоги развития экономики Республики в минувшем году говорят о существенном росте, достигнутом в ее реальном секторе, уверена газета "Народное слово".

"Во многом он связан с запуском новых промышленных предприятий, созданием необходимой инфраструктуры, коммуникационным строительством. За последнее время по всей Республике введено множество объектов социальной сферы, важным показателем становятся и повышающиеся объемы возводимого жилья. Все это говорит не только о растущем экономическом потенциале, но и о неуклонном повышении уровня жизни населения. Поэтому данные о развитии строительной индустрии можно назвать одним из индикаторов прогресса всей страны.

В частности, по данным Государственного комитета по статистике, в течение минувшего года темп роста объемов строительных работ составил 111,5 процента по отношению к 2011 году. Особое значение эти показатели имеют и потому, что строительный сектор становится своего рода катализатором для многих других промышленных отраслей. Наиболее тесно он связан с индустрией строительных материалов, от которой напрямую зависят поставки необходимой продукции на площадки возводимых объектов. Предприятия отрасли выпускают и разнообразную продукцию, востребованную самым широким потребителем, без которой не обойтись при ремонте или благоустройстве любого дома.

Учитывая это, руководство Республики уделяет серьезное внимание развитию отечественной индустрии строительных материалов, которая сегодня уверенно справляется с обеспечением растущего спроса на свою продукцию. В частности, как сообщили в акционерной компании "Узстройматериалы", в прошлом году прирост общего объема производства ее предприятий по отношению к 2011 году составил 7,4 процента. За этот период было выпущено промышленной продукции более чем на 1,5 триллиона сумов, а также товаров народного потребления на 157,6 миллиарда сумов. При этом обеспечены устойчивые темпы роста по производству основных видов строительной продукции. Для примера, по выпуску цемента этот показатель составил 101,6 процента, производству шифера — 111,8 процента, строительного стекла — 105,7 процента, стеклоизделий — 110 процента, гипса — 114,7 процента, керамической плитки — 113 процентов. Еще более значительный рост был достигнут и по другим видам современной и востребованной продукции, в частности, сухих строительных смесей по сравнению с прошлым годом было произведено больше чем в два раза, а гипсокартонных листов — более чем в три раза.

Как отмечают специалисты АК "Узстройматериалы", эти результаты достигаются за счет целенаправленной работы. В первую очередь это реализация инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств строительных материалов. В минувшем году с этой целью были освоены средства, в общей сложности эквивалентные 20,12 миллиона долларов, что составляет более 130 процентов к прогнозу. Во многом этому способствовала активная работа по привлечению в отрасль иностранных инвестиций. Всего было освоено 14,75 миллиона долларов таких средств. При участии иностранных компаний реализовано шесть из семи крупных проектов, завершенных в прошлом году.

Один из них — освоение производства облицовочных панелей из пенополистирола и сэндвич-панелей в столичном ООО "Bml Group", где ежегодно будут выпускать один миллион квадратных метров такой продукции. А на СП "Silk Road Ceramic" Ташкентской области организовано производство мягких кровельных материалов по современной технологии. Его мощность — 5 миллионов квадратных метров в год. Другой проект коснулся реконструкции производства СП ООО "Green Line Profil", за счет чего расширены возможности этого предприятия по выпуску алюминиевого профиля. Техническому перевооружению подверглись и цеха СП ООО "National Plast", где были расширены мощности производства изделий из ПВХ.

Продолжались и работы по модернизации крупнейших цементных заводов Республики. Так, в ОАО "Ахангаранцемент" приобретено современное производительное карьерное оборудование — самосвалы, погрузчики, бульдозеры и экскаваторы. Поэтапно обновляется производство и в ОАО "Бекабадцемент" — здесь реконструированы элементы электроснабжения и подъездного железнодорожного пути, узел погрузки цемента оснащен новыми электронными весами.

Проводимая комплексная работа по модернизации отрасли позволяет добиваться не только устойчивых темпов роста, но и расширения ассортимента продукции. При этом новые изделия осваиваются на основе локализации с широким применением местного сырья. В прошлом году было налажено производство 24 видов такой продукции, за этот период было выпущено товаров на 134,7 миллиарда сумов.

В их числе многослойная полимерная пленка, тампонажный цемент, огнеупорные кирпичи, капролон, текстолит, керамическая облицовочная плитка, изделия из природного камня, плиты ДСП из местного сырья. Эта и другая локализованная продукция с маркой "Сделано в Узбекистане" востребована и за рубежом: в течение прошлого года ее экспортные поставки составили 3,35 миллиона долларов. В целом же, за 2012 год на экспорт были отправлены многие виды отечественных стройматериалов — их общая стоимость превысила 64 миллиона долларов.

Однако в числе приоритетов остается задача по стабильному насыщению внутреннего рынка Республики. Для того чтобы стройматериалы местных производителей имели преимущества по своей цене, проводится работа по снижению их себестоимости. В минувшем году на предприятиях АК "Узстройматериалы" удалось добиться снижения этого показателя в среднем на 15 процентов. В частности, этому способствовала значительная экономия энергоресурсов, достигнутая за счет модернизации и внедрения энергосберегающих технологий.

Все это дает возможность обеспечивать растущие потребности строительной индустрии, перед которой сегодня стоят все более масштабные цели. К примеру, только по программам строительства индивидуального жилья в сельской местности в этом году запланировано возвести до десяти тысяч домов. Как отметил глава государства на заседании правительства, посвященного итогам минувшего года, это кардинально изменит облик нашей страны, будет способствовать росту уровня жизни людей. Вместе с тем постоянно развивающаяся материально-производственная база строительного комплекса будет применяться не только для строительства жилья, но и объектов промышленности и других сфер. Поэтому растущий потенциал отечественной индустрии строительных материалов имеет немалое значение для выполнения задач, играющих важную роль в обеспечении благополучия и процветания страны".

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