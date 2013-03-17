О преимуществах плазменной резки и Торгово-промышленной палате Узбекистана

ОБЗОР ПРЕССЫ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. "Загорается плазма, начинаю отсчет: "Раз, два, три. Стоп!" За три секунды машина плазменной резки с числовым программным управлением прожигает идеально ровное отверстие в металлическом листе толщиной семь миллиметров. Высокие индустриальные технологии с пометкой "Сделано в Узбекистане" - предмет особой гордости ташкентского ООО "Center of Welding Technologies".

Локализация и связанные с ней вопросы стали для предприятия не просто проектом, позволяющим сэкономить за счет налоговых льгот несколько миллионов с каждой изготовленной машины, а своего рода источником рациональных решений, принятых на разных этапах развития, уверена общественно-политическая и социально-экономическая газета "Правда Востока".

Лет двадцать назад ориентированное на монтаж, наладку и внедрение в производство современного сварочного оборудования и технологий, в том числе ремонт и модернизацию портальных машин термической резки листового проката, предприятие не ставило перед собой цели заняться собственным производством. Однако в 2007 году обстоятельства потребовали пересмотреть бизнес-стратегию.

Фрезерные станки и ручная газовая резка, способные лишь частично выполнить диапазон работ портальных машин плазменной резки с ЧПУ, для крупных отечественных металлообработчиков были уже не актуальны. Высокотехнологичное оборудование не из дешевых, тем не менее и раньше, и сейчас при нормальном объеме работ заказчики окупали его за полтора-два года. Взамен получали скорость, точность и высокое качество.

К тому моменту парк портальных плазменных машин, завезенных в Узбеки¬стан еще в 80-е годы, устарел. Требовалась замена. Предприятие приступило к модернизации старых моделей, некоторые из которых работают до сих пор. Однако в связи с расширением процесса металлообработки, чтобы удовлетворить спрос, этого стало недостаточно. Родилась идея начать собственное производство портальных машин плазменной резки.

- Большую часть комплектующих изготавливали сами, практически все, кроме двигателей и электроники, - говорит коммерческий директор предприятия Евгений Чернов. - Но через несколько лет по экономическим соображениям отказались от такого подхода, оставив на производство собственными силами лишь саму машину. Выпускать комплектующие только для себя на оборудовании, которое позволяет штамповать их миллионами, нерентабельно.

Тем не менее уровень локализации по проекту производства портальных машин плазменной резки держится в пределах 60-65 процентов. Для столь высокотехнологичного и металлоемкого оборудования показатель весьма высокий. Грузовые кузовы для тягачей "MAN", стрелы для гидравлических кранов, пассажирские вагоны и даже "зайчики" для спортивного тира - перечень возможностей его применения огромный. Работу, с которой фрезерный станок справится за час, машина плазменной резки выполняет за две минуты, а ту, на которую газорезчики потратят два дня, - за 20 минут, причем без последующей обработки. Производительность, по словам Чернова, выше раз в сто, хотя подобные сравнения не всегда корректны. Слишком большая разница в функциональных возможностях - все равно что сравнивать бухгалтерские счеты с компьютером.

Важнейший фактор в конкурентной борьбе с импортными аналогами - размеры и комплектация. Одни местные металлообработчики покупают китайские машины, другие - немецкие, но только отечественное предприятие смогло удовлетворить заказ ООО "Krantas" на машину плазменной резки длиной 14 метров. Она позволит наладить в ближайшее время выпуск десятиметровых деталей для производства гидравлических кранов грузоподъемностью 25 тонн.

По индивидуальному заказу ООО "Toshkent metallkonstruksiya" предприятие изготовило портальную машину с четырьмя газокислородными резаками одновременно. Для специализированного ремонтно-производственного ОАО "Энерготаъмир" при ГАК "Узбекэнерго" делают гибридную высокотехнологичную модель для раскроя нержавеющего листового проката толщиной до 40 мм при помощи плазменной резки и раскроя черного проката толщиной свыше 100 мм при помощи термической газокислородной резки. Эта машина позволит изготавливать детали для ремонта гидротурбин, которые сейчас импортируют. Уже три года две портальные машины плазменной резки, произведенные предприятием, изготавливают все корпусные детали тележки пассажирских вагонов на ОАО "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов". Не последнее место в списке преимуществ перед иностранными поставщиками занимает то, что производитель, он же консультант по вопросам, связанным со стабильной работой машин, всегда под боком.

- Ежегодно продаем четыре машины, две стараемся изготавливать в запас, - говорит Евгений Чернов. - Когда в запасе есть готовые машины, в производство которых вкладываем основную долю оборотных средств, берем 15-25 процентов предоплаты исходя из возможностей заказчика. В результате все довольны. Есть такая шутка - на вопрос: "Что вы сделаете, если у вас появится дополнительный миллиард?" один банкир ответил: "Улучшу работу банка". Тогда у него спросили: "А если у вас появится десять миллиардов?", он ответил: "Построю еще два банка". По такому же принципу стараемся работать и мы, вкладывая свободные средства в производство портальных машин.

Развитие малого бизнеса, который не обошел стороной и сферу металлообработки, открывает перед предприятием новые перспективы. Появился спрос на малые плазменные машины для частных предпринимателей. Детали котельного оборудования для горячей воды и отопления, фасонные детали корпусов солнечных батарей - это лишь часть продукции отечественного малого бизнеса, выпускаемой с помощью машин плазменной резки "Center of Welding Technologies".

Поддержка отечественных производителей всегда была одной из самых актуальных экономических тем в странах Содружества. Тем не менее не многие смогли реализовать ее на практике. Действующая в Узбекистане Программа локализации - один из примеров того, как можно и нужно решать эту проблему на деле. Представители исполнительных ведомств сами предложили CWT стать участником программы. От предприятия требовалось лишь выполнять установленный объем производства. Взамен оно получило налоговые льготы на несколько миллионов, а его отечественные заказчики - оборудование, которое можно приобрести за национальную валюту и к тому же превосходящее по функциональности импортные аналоги".

"Торгово-промышленная палата Узбекистана — негосударственная некоммерческая организация Узбекистана, объединяющая на добровольной основе субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собственности, количества работников, размера капитала и направлений деятельности. Учреждена 22 сентября 2004 года, в результате утратившего силу Указа Президента Республики Узбекистан от 12 марта 1996 года "О создании Палаты товаропроизводителей и предпринимателей Узбекистана" по предложению представителей предпринимательских структур, субъектов малого бизнеса и частных предприятий, предпринимателей, Министерства экономики и Госкомимущества Республики Узбекистан о реорганизации Палаты товаропроизводителей и предпринимателей и создании на ее базе Торгово-промышленной палаты Узбекистана, напоминает независимый еженедельник "Новости Узбекистана".

Торгово-промышленная палата Узбекистана призвана служить для обеспечения благоприятных условий для дальнейшего развития частного предпринимательства, совершенствования бизнес-среды, содействия налаживанию деловых связей предпринимателей республики с иностранными партнерами, активному продвижению отечественных товаров и услуг на внешние рынки, широкому привлечению в республику иностранных инвестиций для создания новых, технического перевооружения и модернизации действующих производств, обеспечивающих выпуск готовой конкурентоспособной продукции.

В соответствии с законодательством Государственные органы оказывают содействие палате в выполнении ее задач и обеспечивают соблюдение прав и законных интересов Палаты.

Вмешательство государственных органов и их должностных лиц в деятельность палаты, равно как и вмешательство ее в деятельность государственных органов и их должностных лиц, не допускается. Членами палаты могут быть субъекты предпринимательской деятельности Республики Узбекистан, их объединения, а также иные организации, созданные для поддержки предпринимательской деятельности.

Члены палаты имеют равные права и обязанности. Членство в палате оформляется путем заключения договора между субъектом предпринимательской деятельности или объединением субъектов предпринимательской деятельности либо иной организацией, созданной для поддержки предпринимательской деятельности, и палатой. С момента создания Торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТППУ) она успела стать структурой, не только объединившей предпринимателей страны, но и внесшей существенный вклад в создание устойчивой системы защиты их прав и законных интересов.

Частный сектор определен в стране как опорный сегмент рыночной экономики. Благодаря мерам по резкому сокращению количества проверок, внедрению судебного механизма наложения санкций, снижению финансовых и временных издержек бизнеса на регистрационные процедуры, упрощению и сокращению статистической и финансовой отчетности и других мер, ряды предпринимателей пополнились свежей силой.

Торгово-промышленная палата республики, опираясь на опыт развитых стран, стремится объединить на добровольных началах не только сравнительно небольшие предприятия, но и крупные компании, банковские и страховые институты, лизинговые компании и отраслевые объединения.

Вместе с тем, палата как одна из крупнейших некоммерческих организаций строит свою стратегию не только на лоббировании интересов бизнеса, но также на соотношении их с интересами общества в целом.

За прошедшие годы палата инициировала и принимала участие в разработке и обсуждении более чем 50 нормативных документов и законодательных актов, включая проекты законов "О третейских судах" и "О международном коммерческом арбитражном суде".

Чтобы помочь найти общий язык государственным и предпринимательским структурам, палатой создан бизнес-форум, в рамках которого работают комиссии по различным направлениям экономических реформ.

На рынке остается лишь тот, кто делает бизнес профессионально, не остается в стороне от новых технологий. Поэтому палата так много внимания уделяет повышению правовой и технологической грамотности предпринимателей, их осведомленности о последних научно-технических решениях. По программе сотрудничества с иностранными образовательными учреждениями организовано обучение предпринимателей в Индии, на Кипре, в Израиле, Германии.

Сегодня с уверенностью можно говорить, что принципиально существенных препятствий для развития бизнеса нет. Конечно, имеются проблемы технического и субъективного характера, проблемы реализации нормативных документов на местах. В этом направлении правительством ведется большая работа по повышению квалификации и ответственности работников контролирующих органов за закрепленный участок работы, их аттестации.

Недавно состоялось заседание Центрального совета Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

На заседании, которое вел председатель палаты А. Шайхов, подведены итоги работы, осуществленной Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан в 2012 году – “Год семьи”, намечены очередные задачи по реализации мер, которые будут включены в Государственную программу 2013 года"Год благополучия и процветания".

На заседании основное внимание было обращено на исполнение актуальных задач, намеченных Президентом страны на заседании Кабинета Министров, посвященном обсуждению итогов социально-экономического развития страны в 2012 году и важнейших приоритетных направлений экономической программы на 2013 год.

Основное внимание было обращено на исполнение актуальных задач, намеченных Президентом страны на заседании Кабинета Министров, посвященном обсуждению итогов социально-экономического развития страны в 2012 году и важнейших приоритетных направлений экономической программы на 2013 год.

Особо отмечалось, что принятый в 2012 году закон “О защите частной собственности и гарантиях прав собственников”, а также действующие ныне в новой редакции законы “О семейном предпринимательстве”, “О конкуренции”, “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности” служат важной правовой основой в формировании в стране деловой среды. Подчеркивалось, что принятые на основе данных законов указы Президента “О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству”, “О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур” и другие постановления главы государства имеют большую роль и значение в устойчивом развитии экономики страны, ее диверсификации и модернизации, формировании необходимой деловой среды и обеспечении привлекательности инвестиционнного климата в стране.

Подчеркивалось, что в развитии экономики страны высокими темпами все более укрепляется роль малого бизнеса. В частности, если в валовом внутреннем продукте доля малого бизнеса достигла 54,6%, то доля данного сектора в промышленности составила 22,2%. Обеспечен рост экспортного объема на 11,6 процентов, а также доля малого бизнеса в экспорте составила 15,8%. Отрадно, что в отчетный год привлечение внутренних и иностранных инвестиций в стране относительно 2011 года возросло на 14%.

В 2012 году Торгово-промышленной палатой осуществлена широкомасштабная работа по реализации приоритетных задач, направленных на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в стране.

В частности, в 2012 году Палата участвовала в разработке проектов 116 нормативно-правовых актов.

Констатировалось, что в ходе проведенного по республике мероприятия “День предпринимателя” приняли участие 34488 предпринимателей и по вопросам ведения бизнеса поступило 9905 обращений. Рассмотрены и решены на местах органами местной власти и полномочными органами около 90% обращений.

В отчетный период в 194 городах и районах республики осуществляют деятельность 1342 члена Общественных советов. Обеспечены 953 выступления в СМИ, из них 386 – телепередач и сюжетов, 250 – радиоэфиров и 517 статей. Также в 421 месте установлены ящики доверия, поступили и изучены 597 конкретных обращений. Кроме того, палатой проведено 1589 встреч с предпринимателями.

В целях обеспечения исполнения правовых основ, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности субъектов предпринимательства, в структуре палаты созданы Центр мониторинга и Call center.

Для обеспечения прав и законных интересов предпринимателей, за прошедший период сотрудники Торгово-промышленной палаты участвовали в процессе проведенных контролирующими органами проверок деятельности 1680хозяйствующих субъектов, из них 1509 (89,8%) – плановые и 171 (10,2%) – внеплановые проверки. В отчетный период в суды внесены 21 938 исковых заявлений на общую сумму 928,5 млрд сумов и 45,6 млн долларов США.

Торгово-промышленной палатой по итогам 2012 года оказано непосредственное содействие 171 предприятию в поиске и закупке мини-технологий и оборудования на общую сумму 12,8 млн долларов США, а также в целях привлечения прямых иностранных инвестиций оказано содействие созданию 49 предприятий с участием иностранного капитала, в том числе 20 – совместных предприятий и 29 – зарубежных компаний.

Также при содействии Палаты в Узбекистане организовано 96 выставочных мероприятий, в которых приняли участие 5889узбекских и иностранных бизнесменов, выставочные мероприятия посетили 219 788 человек.

На 55 выставках и ярмарках, состоявшихся за рубежом, в частности, в Германии, Индии, Иране, Турции, Туркменистане, Малайзии, Китае, приняли участие 646 узбекских предпринимателей.

В рамках организованных учебных курсов, семинаров и программ (по разъяснению нормативно-правовых актов, упорядочивающих внешнеэкономическую деятельность, налогового и таможенного законодательства, вопросы получения кредитов и микрокредитов, бизнес-планирования, внедрения международных стандартов ISO 9001, ISO 14000 и “Кайдзен”) обучились и повысили квалификацию 33 108 человек. Вместе с тем, в рамках краткосрочных учебных программ и зарубежных стажировок, в том числе, в германско-узбекской программе подготовки управленческих кадров участвовали 128 человек (Германия, Малайзия, Китай, Израиль, Республика Корея, Сингапур).

По состоянию на 1 января 2013 года, в ТПП состоят 22797 членов, при этом данный показатель по сравнению с 2011 годом увеличился на 1527.

По итогам заседания даны указания и рекомендации по вопросам обеспечения исполнения Государственной программы “Год благополучия и процветания”, в частности, организации учебы для граждан, желающих наладить семейный бизнес, предоставления услуг в формате "единого окна", развития электронной коммерции, усиления потенциала промышленных предприятий и развития экспорта, также увеличения количества предприятий, ориентированных на производство экспортной продукции.

По обсужденным вопросам были приняты соответствующие решения.

Надеемся, что Торгово-промышленная палата в полной мере и в дальнейшем будет оправдывать связываемые с ней надежды".

УЗИНФОРМ