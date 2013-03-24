О перспективах развития "Узбекэнерго" и создании новых рабочих мест

ОБЗОР ПРЕССЫ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. В электроэнергетической отрасли страны реализуются крупные инвестиционные проекты. О них и перспективах развития газете "Правда Востока" рассказывает начальник центра "Узинформэнерго" Жасур НУРДИНОВ:

"- Важнейшим приоритетом для Государственно-акционерной компании "Узбекэнерго" является реформирование электроэнергетики, ускорение реализации инвестиционных проектов по дальнейшему развитию и модернизации энергетических предприятий на базе внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудования.

Ускорение отрасли осуществляется согласно постановлению Президента страны от 15 декабря 2010 года "О приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах". Намечена реализация 54 инвестиционных проектов общей стоимостью более 7 млрд долларов.

ГАК "Узбекэнерго" осуществляет продвижение инвестиционных проектов, предусматривающих внедрение современных технологий комбинированного производства электрической и тепловой энергии на базе парогазовых установок (ПГУ), увеличение в топливно-энергетическом балансе доли твердого топлива и гидроэнергоресурсов с реконструкцией действующих угольных электростанций и модернизацией и реконструкцией существующих ГЭС, и других.

Продолжается строительство энергосберегающих парогазовых установок мощностью 370-450 МВт на Талимарджанской и Ташкентской ТЭС. Финансируют их Азиатский банк развития, Всемирный банк, Японское агентство по международному сотрудничеству.

В результате реализации проекта "Полномасштабная модернизация двух энергоблоков Сырдарьинской ТЭС" за счет финансирования Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан будет проведена полномасштабная реконструкция и модернизация двух энергоблоков с восстановлением рабочей мощности с 275 МВт до 300 МВт.

Уделяется большое внимание вопросам диверсификации используемого топлива. С привлечением средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, финансовых ресурсов Эксимбанка КНР в рамках кредитной линии ШОС и собственных средств компании завершается реализация проекта "Перевод энергоблоков N№1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля с модернизацией разреза "Ангренский". Это позволит оптимизировать использование энергетических ресурсов республики путем увеличения добычи угля на разрезе "Ангренский" и бесперебойной поставки его в объеме до 6,4 млн т/год для выработки 7 млрд кВт/час электроэнергии на Ново-Ангренской ТЭС. Проект обеспечит экономию 825 млн кубометров природного газа в год.

В этом году будет продолжена реализация проекта "Строительство на Ангренской ТЭС энергоблока мощностью 130-150 МВт с теплофикационным отбором для сжигания высокозольного угля" с привлечением льготных кредитных средств Экспортно-импортного банка КНР. Он позволит использовать в качестве топлива для станции порядка 1 млн тонн низкосортного угля, накапливающегося в процессе добычи на разрезе "Ангренский". Эта технология применяется лишь на 25 тепловых электростанциях в мире.

Начата работа по модернизации низковольтных сетей и соответствующей инфраструктуры на всей территории республики, что обеспечит надежное электроснабжение более 9000 махаллей и 2 млн жителей, позволит активизировать деятельность 600 тыс. субъектов малого и частного бизнеса, обеспечит увеличение объемов и номенклатуры продукции, создание новых рабочих мест.

Особое внимание уделяется модернизации системы учета электроэнергии с внедрением автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Предусматривается установка в электрических сетях и у потребителей порядка 4,5 млн современных электронных приборов учета. Для реализации проекта привлекаются заемные средства АБР, Всемирного банка, Исламского банка развития и других инвесторов. Эта мера обеспечит экономию 1,8 млрд кВт/час электроэнергии.

При осуществлении инвестиционных проектов ГАК "Узбекэнерго" придает большое значение сокращению вредных выбросов в атмосферу. Это достигается за счет использования в производстве электроэнергии более совершенного и эффективного технологического оборудования и увеличения доли альтернативных и возобновляемых источников энергии - ветровой, солнечной, гидроэнергетики. Совместно с АБР начата работа по проведению фундаментальных исследований для выбора проектных участков с наибольшей солнечной радиацией для строительства комбинированной солнечно-тепловой электростанции.

Завершаются работы по реализации проекта строительства опытной ветроустановки в Ташкентской области. Для развития ветроэнергетики в Узбекистане подписан меморандум о взаимопонимании между ГАК "Узбекэнерго" и компанией "Xian electric engineering CO., LTD", согласно которому китайская сторона готова провести исследование ветрового потенциала республики с представлением технико-экономического обоснования по строительству ветропарков. Рабочие группы уже проводят выбор оптимальных точек расположения ветроустановок.

Национальным органом Узбекистана по Механизму чистого развития одобрен и находится на рассмотрении ряд инвестиционных проектов, реализация которых позволит добиться сокращения вредных выбросов от энергопроизводства. По проекту "Внедрение когенерационной газотурбинной технологии на ОАО "Ташкентская ТЭЦ" (с компонентом МЧР) подписано соглашение между Японской организацией по развитию новых технологий NEDO и ГАК "Узбекэнерго". В нем предусмотрено строительство газовой турбины с генератором мощностью 27 МВт, что позволит сэкономить 35 млн кубометров природного газа в год и снизит выбросы углекислого газа на 65 тыс. тонн в год. В настоящее время завершена поставка основного оборудования.

Начаты работы по подготовке к реализации инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции существующих ГЭС. С привлечением средств ИБР предусматривается модернизация и реконструкция Фархадской ГЭС и ГЭС-14 Нижне-Бозсуйского каскада. По проектам начат тендерный процесс.

В результате реализации намеченных целей к 2015 году планируется обеспечить устойчивое функционирование и дальнейшее развитие энергетики, диверсификацию топливно-энергетического баланса и добиться экономии более 1 млрд кубометров природного газа в год, снижения удельных расходов топлива на выработку электроэнергии на 13 процентов, сократить до 10 процентов вредные выбросы в атмосферу".

"Создание новых рабочих мест и надежный механизм обеспечения занятости населения можно назвать одними из конкретных результатов реформ, направленных на социально-экономическое развитие республики. Только в минувшем году во всех ее регионах было создано около одного миллиона новых рабочих мест, 62 процента из которых открыто в сельской местности. Все это говорит об эффективности мер, принимаемых руководством страны для обеспечения поступательного развития экономики, повышения доходов и уровня жизни, благополучия народа, считает газета "Народное слово".

Кроме того, повышение спроса на рабочую силу свидетельствует о росте темпов производства, увеличении объемов строительных работ, расширении сферы услуг, развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, многих других положительных тенденциях. Особое значение обеспечение занятости населения имеет в крупных городах с большим населением. Поэтому работе в данном направлении уделяется серьезное внимание в столице республики. Сегодня экономика города продолжает стремительно развиваться, что позволяет обеспечивать достаточное предложение на рынке труда. В частности, в течение минувшего года в Ташкенте было создано более 82,2 тысячи новых рабочих мест. Это полностью соответствует параметрам, намеченным Программой создания рабочих мест и обеспечения занятости.

Ее успешному выполнению способствовал целый ряд факторов. В первую очередь, это огромный импульс для развития сферы малого бизнеса и частного предпринимательства, который был придан в последние годы благодаря ряду решений Президента страны. Как неоднократно отмечал глава государства, сфера малого бизнеса имеет особую значимость в том числе и потому, что именно она позволяет обеспечивать занятость существенной части населения.

Подтверждением этого можно назвать тот факт, что в прошлом году наибольшая часть новых рабочих мест в городе была создана именно на малых предприятиях и в микрофирмах. Они открыли в общей сложности свыше 50 тысяч рабочих мест. Необходимо отметить, что 42,1 тысячи из них были созданы на новых объектах сферы услуг и сервиса. Немалый вклад внесли индивидуальные предприниматели столицы, благодаря реализации деловой инициативы которых было создано более 8,6 тысячи рабочих мест. Таким образом, для тех, кто ищет работу, многообещающую перспективу трудоустройства сегодня представляет сфера малого бизнеса. Помимо того, что предприятия этого сектора ищут специалистов самых разных направлений, здесь также есть хороший шанс получить высокооплачиваемую должность.

Кроме того, более 7,7 тысячи новых рабочих мест было создано за счет строительства и ввода в строй промышленных предприятий, а также реконструкции, модернизации и расширения деятельности производственных объектов. В рамках работы по финансовому оздоровлению временно бездействующих и экономически несостоятельных предприятий было восстановлено более 1,5 тысячи рабочих мест. Также за счет последовательного развития производственной, социальной и рыночной инфраструктуры столицы было создано 5,2 тысячи новых рабочих мест.

Большое внимание уделяется и надомному труду — способу трудоустройства, который выгоден как работнику, так и работодателю. Это имеет и немалое социальное значение, особенно для поддержки женщин, что дает возможность получать доход и успевать справляться с домашними делами. В минувшем году для тех, кто выбирает для себя такой вариант трудоустройства, в столице было создано 8,8 тысячи рабочих мест.

Эти данные позволяют говорить о том, что в таком крупном мегаполисе, как Ташкент, сегодня есть все необходимые условия для обеспечения занятости его жителей. Находящиеся в активном поиске вряд ли будут испытывать затруднения в выборе подходящего места для трудоустройства самостоятельно. Также содействие в этом могут оказать органы по труду — к примеру, центры содействия занятости населения действуют во всех районах города. Здесь имеются сводки о свободных рабочих местах. Обратившимся в такой центр помогут подобрать нужную вакансию, дать необходимые консультации. Такой возможностью в прошлом году воспользовались примерно 36 тысяч временно незанятых ташкентцев. 28,6 тысячи из них были трудоустроены на предприятиях и в организациях города, а около 2,5 тысячи направлены на оплачиваемые общественные работы. Кроме того, органы по труду могут оказать поддержку в плане обучения новой профессии и переподготовки тех, кому не удается найти работу. В столице действует учебный центр для незанятого населения, выпускники которого по предварительной договоренности с работодателем после окончания курсов отправляются работать по новой специальности. Этой возможностью в прошлом году смогли воспользоваться 5 566 человек.

Особо актуальное значение имеет обеспечение занятости молодых жителей столицы, в первую очередь выпускников профессиональных колледжей. Выработан эффективный план мер для того, чтобы ребята, овладевшие во время учебы той или иной специальностью, могли успешно начать трудовую биографию. Еще во время обучения между будущим выпускником, колледжем и предприятием заключается трехсторонний договор, на основе которого впоследствии выпускник может трудоустроиться. Это способствует оперативному обеспечению занятости большого количества молодых специалистов. В частности, в 2012 году профессиональные колледжи окончили более 26 тысяч юных ташкентцев, и около 22 тысяч из них уже успешно трудоустроены. Это можно назвать высоким показателем, учитывая, что значительная часть из тех, кто не пошел работать, продолжили обучение в вузах.

Работа по повышению занятости населения играет особую роль в нынешнем году, объявленном в республике Годом благополучия и процветания. Ведь личное благополучие каждого в первую очередь связано с возможностью трудиться и получать достойный доход от своего дела. Поэтому благодаря созданным в нашей республике условиям для роста занятости таких возможностей у тех, кто хочет и может работать, будет еще больше".

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